Secretaría de Educación de Veracruz denunciará a su propio personal por corrupción

En breve se presentarán denuncias por irregularidades al interior de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), pero esta vez cometidas por funcionarios de la actual administración, adelantó el titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García.



Durante entrevista, el funcionario estatal expuso que se observaron situaciones irregulares en que incurrieron funcionarios que llegaron en esta nueva administración por lo que serán denunciados ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.



En este sentido, Escobar García advirtió que no se tolerarán este tipo de actos, por lo que se actuará con estricto apego a la legalidad.



Al ser cuestionado respecto a qué tipo de situaciones fueron detectadas, descartó abundar en el tema, sin embargo, aseguró que en los próximos días se presentará la denuncia.



Asimismo, confirmó que se trata de personas que llegaron con esta nueva administración, por lo que insistió en que “no se van a permitir actos de corrupción”.



“En estos días va haber noticias de denuncias de la Secretaría, para funcionarios que estuvieron dentro de la Secretaría en esta nueva administración con nosotros, no vamos a permitir la corrupción, entraron con nosotros, no vamos a permitir la corrupción. Somos enfáticos, no vamos a permitir la corrupción y es una denuncia”, finalizó Zenyazen Escobar.