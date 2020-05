Secretaría de Educación de Veracruz tiene empresas “fantasma”, exhibe Senador

El senador veracruzano del PAN, Julen Rementería del Puerto, denunció que en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) tienen “obras fantasmas” con “empresas fantasmas”, algunas de éstas con domicilios fiscales donde en realidad se dedican a vender mole, al lavado de autos o que parecen “bares clandestinos”.En sus redes sociales, expuso 3 obras asignadas en la actual administración estatal en planteles de Veracruz, Xalapa y La Antigua, proyectos que no han sido concluidos o ni siquiera comenzaron.Pese a ello, exhibió que ante medios de comunicación el titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García, las incluyó en un listado de 434 aulas y 218 espacios educativos “rehabilitados”.El Senador expuso que el Secretario de Despacho dijo que se construyeron 8 laboratorios; 4 talleres; 266 anexos y fueron rehabilitados los 218 espacios educativos “con recursos no ejecutados en el Gobierno anterior”.El panista destacó que a través del IVAI cuestionaron a detalle la información difundida por la SEV y recibieron 2 listados, uno por 212 obras y otro por 69.“Primera mentira, no son 434; son 281 obras de acuerdo con los datos oficiales del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información”, dijo.Mencionó que el actual Gobierno está haciendo “caravana con sombrero ajeno”, pues los datos evidencian que la mayoría de los proyectos que correspondieron a la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.Respecto a las obras y empresas fantasmas exhibió el contrato IEEV-ADJ-19/047 para rehabilitación de espacios, asignada a la empresa Solución Integral de Ingeniería Construcción y Mantenimiento S.A. de C.V., que debió iniciar el proyecto el 16 de septiembre de 2019 y concluirlo el 14 de diciembre de 2019.Exhibió que a la fecha la escuela Telesecundaria “Alfonso Reyes”, que sería beneficiada, no ha recibido la inversión por 673 mil 003.24 pesos, aunque se reportó como ejecutada.Además, el domicilio de Solución Integral de Ingeniería Construcción y Mantenimiento, situado en la calle Río Rosa No. 224, Lomas de Río Medio C.P. 91809, localidad de Veracruz, es una casa prácticamente en situación de abandono.“La calle Río Rosas, la misma dirección y lo que encontramos que la fachada de la empresa es una casa que en todo momento se ve que fue una casa habitación, en estos momentos en muy malas condiciones.“Cuando se dieron cuenta de que estábamos hurgando le pusieron apenas un papelito, pero vean al interior de esa casa, encontramos que hay un socket que no tiene foco, una silla sucia, un piso y mesa sucios, prácticamente una casa en abandono. Más parece esto una casa absolutamente abandonada o en todo caso fue alguna cantina clandestina, pero desde luego no tiene cara de oficina”, dijo.Rementería del Puerto aseveró que cuestionaron las docentes del plantel, quienes confirmaron que la obra no se realizó y están esperando que algún día se haga.Agregó que otra obra, según el contrato IEEV-MOP-009-19, fue asignada a la empresa Edificación, Asesoría y Planeación Licona, S.A. de C.V. que debió empezar el 26 de agosto y terminar el 23 de noviembre de 2019, proyecto que también está pendiente.La escuela que sería beneficiada es la Primaria Vicente Lombardo Toledano, con domicilio en la calle Juan Martínez No.30 de la Colonia Centro en la localidad de Cardel, municipio de La Antigua. El proyecto fue por 961 mil 53.99 pesos para adecuar los edificios de los servicios sanitarios de dirección y obra exterior, mismos que según imágenes presentadas están en condiciones deplorables.“Además, se presenta un portón en la lista, mismo que apenas y está hecho con una reja de metal y malla ciclónica (…). Pero oh sorpresa; vean la empresa; estamos hablando del mismo domicilio, Juan Martínez No.30, colonia centro y es un Autolavado (de nombre Autolavado Mauri´s).“No se dedican a construir, se dedican a lavar coches y a esta es a la que le dieron un contrato por casi un millón de pesos. Hay testimonio de una persona que nos dice que, por supuesto que la obra no se ha hecho, ni lo que el contrato decía”.Finalmente, el senador se refirió al contrato IEEV-MOP-020-19 asignado a la empresa Constructora AKAB, S.A. de C.V. que debió iniciar el 2 de septiembre y concluir el 31 de octubre y sigue pendiente, con un domicilio en Las Palmas No 4 en la colonia Unidad Habitacional y Deportiva El Castillo, en Xalapa por un importe de 350 mil 960 pesos.“Pero el mismo domicilio la empresa lo que estamos hablando es de una casa habitación que vende mole, vende mole, a eso se dedica, no a construir.“Qué está pasando en Veracruz, se están robando el dinero, están haciendo obras fantasmas con empresas fantasmas, ya basta”, pidió el panista en su cuenta de Twitter.