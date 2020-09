Secretaría de Educación minimiza importancia de la educación física, señalan

Además de la falta de maestros para esta asignatura, la mayoría de las escuelas carecen de material e infraestructura adecuada para la impartición de Educación Física, señalan docentes.



Gustavo Islas Huerta, maestro de esta disciplina, indicó que es necesario incrementar el techo financiero para contratar nuevos compañeros y, a la vez, incrementar las horas de clases a los que ya están en servicio.



Dijo que, aunque actualmente no hay clases presenciales y los docentes atienden a distancia, el tema no debe quedar en el olvido.



“Mientras no existan más recursos para contratar nuevos compañeros, seguimos dividiéndonos en dos o tres escuelas, dependiendo de cuántas horas tengamos para poder cubrir la mayor parte de la población estudiantil”, refirió.



Expuso que, en su caso, trabaja 19 horas: 14 en la escuela primaria Benito Juárez de la comunidad de Buenos Aires y 5 en la primaria Amado Nervo, de Chacuaco.



“Yo creo que no se ha entendido la importancia que tiene esta asignatura, que es integral, porque aparte de trabajar en lo que marca el programa, trabajamos en el reforzamiento de valores, aquí cuidamos que haya respeto, que no haya malos entendidos, sobrenombres, cuidamos que los niños participen con mucho entusiasmo, en un ambiente de camaradería”, subrayó.



Asimismo, enfatizó que todas las escuelas tienen los mismos padecimientos, como es el caso de la primaria de Bueno Aires, donde falta material, infraestructura para la práctica de deportes, los inmuebles no están en las condiciones óptimas, no hay cancha de usos múltiples con estructuras para sostener las canastas, ni porterías, entre otras carencias.