Secretaría de Salud confirma 60 nuevos casos de COVID-19 para Veracruz

Después de practicar 274 mil 405 estudios, la Secretaría de Salud (SS) ha confirmado 123 mil 930 (+60 nuevos) casos de COVID-19 en Veracruz, de los cuales 142 se consideran activos y 238 sospechosos actuales.Desde el inicio de la emergencia sanitaria suman 108 mil 913 pacientes recuperados y 137 permanecen en vigilancia. Lamentablemente hay 14 mil 880 fallecimientos (+60 nuevos): 9 mil 030 de hombres y 5 mil 850 de mujeres.En relación con las cifras acumuladas, la dependencia contabiliza 137 mil 434 resultados negativos y 13 mil 041 sospechosos.En el calendario para segundas dosis a personas de 18 años y más, así como mujeres embarazadas en la novena semana gestación, las fechas y municipios son los siguientes:09 y 10 de diciembreCoatepec.Emiliano Zapata.Río Blanco.Del 09 al 11 de diciembreCoatzintla.- Sector de 15 a 17 años09 de diciembreComapa.Manlio Fabio Altamirano.Soledad de Doblado.Tempoal.Tepetzintla.09 y 10 de diciembreAcayucan.Coatepec.Isla.Ixhuatlancillo.Juan Rodríguez Clara.Las Choapas.Río Blanco.Vega de Alatorre.Del 09 al 11 de diciembreCoatzintla.10 de diciembreCotaxtla.Ignacio de la Llave.Ozuluama.Totutla.Actualmente, el semáforo epidemiológico está en riesgo bajo, en comparación con los mismos días del año pasado; sin embargo, esto no significa que desaparecieron las probabilidades de contagio, sobre todo durante las festividades religiosas (peregrinaciones y posadas), reuniones familiares y cenas navideñas o de fin de año.En ese sentido, el titular de la SS, Roberto Ramos Alor, señaló que, aunque la vacunación anticoronavirus ha reducido la velocidad de las transmisiones, terapias intensivas, agravamientos y hospitalizaciones “el riesgo no ha terminado”.Expresó que las celebraciones decembrinas deben ser motivo de alegría, acompañadas de la confianza y seguridad de que no habrá más casos de COVID; de ahí la importancia de reforzar las medidas sanitarias, ya que son la única herramienta ante la inexistencia de un medicamento para curar la enfermedad.Conoce a detalle el Plan de Vacunación y el Semáforo Epidemiológico vigente ingresando a http://coronavirus.veracruz.gob.mx. En caso de síntomas llama al 800 012 3456 y asiste al hospital por algún evento de gravedad.¡Vacúnate contra el COVID-19!