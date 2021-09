Secretaría de Salud de Veracruz desdeña la labor de sus químicos

Integrantes del Movimiento Nacional de Químicos de distintas partes del Estado protestaron afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud de Veracruz y denunciaron condiciones laborales “injustas”, aseverando que a 89 trabajadores no les respetan su nivel académico.Explicaron que se trata de personal de base, formalizado y homologado, sin embargo, desde hace 3 años les asignaron códigos inferiores a su nivel de estudios y funciones, recibiendo plazas como técnicos cuando son profesionales.El integrante del movimiento, Heriberto Gómez Abelino, mencionó que la autoridad se niega a resolver el problema que se presenta en 27 entidades del país.“Todos mis compañeros aquí presentes trabajamos con responsabilidades, donde hacemos firma de resultados, validamos controles de calidad, tenemos a nuestro cargo diferentes actividades que implican mucha responsabilidad; sin embargo, la autoridad no ha querido resolver la problemática”.Gómez Abelino añadió que este problema surgió desde que se descentralizaron los servicios de salud en 1996, cuando los trabajadores comenzaron a recibir plazas de base de técnicos, aunque contaban con título y cédula profesional y sin respetar el “Código A”.Aseveraron que esta situación ocasionó un “cuello de botella” para recibir las plazas que les corresponden, por ello solicitaron una audiencia con autoridades del Sector Salud para dialogar y presentar su pliego petitorio.El trabajador mencionó que en 2019 se reunieron en el Congreso del Estado con el titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor y los legisladores del ramo de Salud, donde les expusieron que no hay presupuesto para resolver su situación.“Dijeron que no hay presupuesto para resolver nuestra situación laboral, siempre nos salen con esa respuesta, sin embargo, nosotros seguimos desempeñando nuestras funciones en esta época de pandemia, que todo el sector ha padecido”.