Secretaría de Salud estima en 26 mil 519 los casos de COVID-19 en México

En el reporte diario de la incidencia del coronavirus, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez actualizó a 3 mil 181 los casos positivos de coronavirus detectados.



No obstante, estimó en más de 26 mil los contagios sin diagnosticar.



A pesar del número de casos, López Gatell no observó una mayor gravedad de la enfermedad, porque la mayoría no presentan síntomas ni requieren atención hospitalaria.



Dijo que la Secretaría de Salud cuenta con 375 Unidades de Salud Monitoras de Enfermedades Respiratorias para vigilar el comportamiento de la enfermedad en México.



Al tocar el tema de las estimaciones, puntualizó que por cada caso confirmado por pruebas PCR de laboratorio de COVID-19, habría ocho que no han sido detectados en el país.



Estimó la cifra en al menos 26 mil 519 casos de COVID-19, a partir de las 17 mil pruebas aplicadas en el país.



"De lo que se ve, la epidemia es ocho veces más grande, lo que no cambia las decisiones, cuando teníamos sólo 12 casos, con esta exploración sistemática fue suficiente para tomar decisión de hoy comienzan las actividades de distanciamiento social", explicó el funcionario.