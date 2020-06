Secretaría de Salud nos amenaza para que cerremos: Comerciantes de Xalapa

Locatarios de la zona centro de Xalapa acusaron a empleados de la Secretaría de Salud de Veracruz, de intimidaciones y amenazas para cerrar sus negocios por ser un supuesto lugar de contagio para la población.



“En la mañana llegaron a mi negocio, me amenazó, tengo el video y me dijo que si no cerraba me clausuraba, que no le importaba mi situación y que por eso le pagaban. Me amenazaba que por mi culpa la gente se está muriendo", dijo Eduardo Hernández, vendedor de zapatos en la calle Constitución.



Reunidos en la Plazuela del Carbón, o "El Árbol", mencionó que ellos cumplen con las medidas sanitarias que han estipulados las autoridades y abrieron porque ya no pueden subsistir y deben pagar renta.



Otro de los inconformes calificó de injusto que al comercio informal no le llamen la atención y a los que pagan impuestos, como es su caso, los agredan e intimiden.



"No hay mucho que decir, yo creo que es una injusticia lo que le están haciendo al comercio. Son cuatro personas muy prepotentes que llegaron y me dijeron que tenía 24 horas para cerrar y una clausura vale como 60 mil pesos. Somos todo el pueblo que ya está indignado", lamentó Jesús Martínez, comerciante.



Explicaron que las amenazas quedaron registradas en cámaras. Además, informaron que tendrán diálogos para tomar la decisión sobre si presentar algún tipo de denuncia.