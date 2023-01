Secretaría de Salud sigue tomada por extrabajadores; acusan supuestos abusos

Al mantener tomadas las oficinas de la Secretaría de Salud en Xalapa, nuevamente exempleados de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios y de otras áreas acusaron despidos injustificados y afirmaron que son objeto de discriminación de directivos, quienes los señalan de “contaminar a la institución”.Por lo anterior hicieron un llamado a colectivos feministas, diputados, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), para que no se permitan abusos contra extrabajadores.Norma Midia Casas Fernández pidió al presidente, Andrés Manuel López Obrador y al Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, intervenir ante esta situación, afirmando que varios trabajadores están siendo despedidos de forma injusta, algunos por padecer COVID-19 y pese a tener justificante médico.La extrabajadora aseveró que hay casos de trabajadoras que están siendo obligadas a renunciar luego de ser acusadas de tener certificados falsos y de ser amenazadas de que serían vetadas del servicio público si no firmaban su renuncia, por ello mantendrán su manifestación y de ser necesario pernoctarán en el lugar.Casas Fernández señaló que fueron despedidos luego de que firmaron puntos de acuerdo con la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios respecto a sus derechos laborales, sin embargo, posteriormente algunos empleados fueron despedidos y otros fueron puestos a disposición.Acusó al director administrativo Eduardo Sisniega de estas irregularidades y al director jurídico, Jorge Luis Reyna Reyes, por emitir un dictamen señalando que ella “contamina” a la institución”.“Yo creo que contamino porque estoy pugnando por los Derechos Humanos de los compañeros (…); él emite un dictamen en donde dice que yo contamino la institución”, agregó.Añadió que una vez que fue cesada del cargo trabajadores de seguridad le impidieron el paso, de ahí que no pudo realizar el proceso de entrega-recepción.“Me quitaron un código y una plaza de base de 25 años (…); esto ya lo hice del conocimiento de la Sección 26 y no dicen nada. No se han comunicado, he mandado oficios y no me han dicho nada”, añadió, criticando que nadie las ha atendido pese a que la manifestación lleva más de un día.