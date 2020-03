Secretaría de Salud tiene 7 casos confirmados de coronavirus en México

Autoridades del sector salud confirmaron el séptimo caso de coronavirus (COVID-19) en México; se trata de un hombre de 46 años que reside en la Ciudad de México y se contagió luego de tener contacto con otra persona infectada que vive en Estados Unidos.



En conferencia de prensa Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud del Gobierno Federal, explicó que el caso fue detectado porque el hombre afectado presentó síntomas como fiebre, dolor muscular y de cabeza, y un cuadro gripal. El experto también descartó que el virus pueda agravar la salud de este nuevo paciente.



Asimismo, agregó que hasta ahora se ha localizado a 24 personas que pudieron haber entrado en contacto con el paciente, sin embargo, ninguna de ellas presenta síntomas.



Por otra parte, las autoridades informaron que hay 39 casos sospechosos de coronavirus en el país, tres más que ayer, pero advirtieron que esto no significa que sean las mismas personas, sino que los casos se van descartando y otros nuevos se van sumando.



Hasta el momento sólo hay una persona con COVID-19 considerada como grave y es otro hombre de 71 años e hipertensión que se encuentra en el Estado de México.



En la rueda de prensa también participó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien en esta ocasión se dedicó a explicar los posibles panoramas que México podría enfrentar con el COVID-19.



El funcionario pidió estar conscientes de que la epidemia llegará a México, con lo cual más casos de COVID-19 aparecerán, no obstante, garantizó que las autoridades del sector salud ya se están preparando para mitigar los casos.



López-Gatell reiteró una vez más que la estrategia contra el coronavirus será la mitigación y no la contención, es decir, no se cerrarán los puertos, aeropuertos y otros accesos del país, simplemente se buscará que la propagación del COVID-19 sea lenta para que los servicios de salud se den abasto.