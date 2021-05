La Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz perdió un juicio de amparo en contra de magistrados del Tribunal Superior de Justicia que resolvieron no vincular a proceso a la exdirectora de Promoción Turística, Dalia Edith Pérez Castañeda.



La ex funcionaria estatal en el gobierno duartista había sido denunciada por su presunta participación en el desvío de recursos en la Secretaría de Turismo y Cultura, lo cual derivó que enfrentara un proceso penal, del cual logró evadir tanto una orden de aprehensión como su vinculación a proceso.



Para combatir esa acción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción recurrió la no vinculación en segunda instancia, ante una Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, la cual confirmó exonerar a Pérez Castañeda.



Tras esta resolución, como parte afectada, la Secretaría de Turismo promovió un amparo contra la no vinculación, sin embargo, un Juez Federal confirmó el fallo de los magistrados veracruzanos.