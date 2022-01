Secretaria del Ayuntamiento de Boca del Río también ocuparía cargo ilegalmente

Ante la falta de cédula profesional, la secretaria del Ayuntamiento de Boca del Río, Judith Pineda Andrade, podría ser removida ya que su nombramiento es ilegal, según lo marca la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de VeracruzTras la renuncia del tesorero Abel Ignacio Cuevas Melo , pues estaba inhabilitado para ser funcionario público , ahora son analizados los documentos de los demás servidores y la actual Secretaria también habría incurrido en el posible delito de usurpación de funciones.En el portal del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no aparece registro alguno a nombre de Judith Pineda Andrade, quien fuera diputada local por el distrito de Tantoyuca durante el periodo 2018-2021, actualmente nombrada para formar parte del equipo de Juan Manuel Unanue Abascal.La Ley Orgánica del Municipio Libre, en su artículo 68, señala la obligatoriedad de contar con un título, así como cédula profesional para ejercer ciertos puestos públicos, entre ellos la Secretaría del Ayuntamiento.“…Al efecto, los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería Municipal, la Dirección de Obras Públicas y la Contraloría deberán contar con título profesional legalmente expedido y cédula profesional, afines a la naturaleza del cargo y con una antigüedad mínima de un año al día de su designación. Para cualquier otro cargo, en caso de no contarse con la documentación antes referida, será necesario tener experiencia acreditada en el ramo, a juicio de quien se encuentre facultado para nombrarlo”, se lee.Ante esto, se estaría efectuando un abuso de autoridad por parte del Alcalde Unanue Abascal, al haber nombrado como su Secretaria del Ayuntamiento a una persona que no cumple con el perfil requerido para dicha función.