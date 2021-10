Secretaría del Trabajo amplía prórroga de vigencia de directivas de sindicatos

De nueva cuenta, la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social prorrogó la vigencia de las dirigencias de sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores cuyas directivas ya vencieron pero que desde el año pasado no han podido renovarse por la emergencia sanitaria que prevalece a causa del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).Por ello, las constancias o tomas de nota se tendrán por prorrogadas a partir de la fecha en que concluyó su vigencia y hasta el próximo 2 de noviembre y no implicará cambio o modificación alguna de las directivas o dirigentes, ni en su conformación ni en sus cargos.La medida aplica para las organizaciones sindicales que se encuentren en las siguientes circunstancias:Que la vigencia de las constancias o tomas de nota de las directivas o dirigentes concluya o haya concluido entre el 23 de marzo de 2020 y el 2 de noviembre de 2021. Para este efecto, se instruye al Titular de la Dirección General de Registro de Asociaciones para que publique en el portal de Internet de esta Secretaría, la lista de sindicatos de trabajadores, federaciones y confederaciones que se encuentren en dicho supuesto.Y que los procesos de elección de las Directivas o dirigentes no se hayan llevado a cabo o se hayan suspendido con motivo de la emergencia sanitaria decretada por el Consejo de Salubridad General.La prórroga no aplica para los procesos de elección de las Directivas o dirigentes que se hayan concluido antes del 23 de marzo de 2020 y se encuentren pendientes de su registro.Tampoco aplica para el caso de las Directivas o dirigentes de los componentes, Secciones o Delegaciones sindicales y en su caso, para aquellas organizaciones sindicales que procedan a la elección de sus Directivas o dirigentes durante la vigencia del presente Acuerdo, en estricto cumplimiento a las medidas sanitarias aplicables para dicha actividad.La vigencia del acuerdo emitido por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Dependencia, podrá extender vigencia acorde con las medidas sanitarias que emitan las autoridades de salud para evitar el riesgo de contagio, o en su caso, una vez que se reanuden las labores en los centros de trabajo que corresponda.