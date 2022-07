Secretaría del Trabajo busca que no tributantes se adhieran a formalidad fiscal

Aunque los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social no lo reflejen, existen veracruzanos profesionistas y económicamente activos que generan ingresos pero no tributan por lo que, desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se busca que se incorporen o regresen a la formalidad fiscal.La titular de la dependencia, Dorheny Cayetano García, señaló que existen nuevos esquemas fiscales que permiten que se adhieren a la formalidad y se registren en el IMSS."Estamos ayudando a que muchos regresen a la formalidad con los nuevos esquemas de tribulación basados en la confianza a las personas contribuyentes, de esta manera vamos a lograr que cada vez haya más registros de personas empleadas, porque si bien no están registradas ante el IMSS tampoco marca que estén desocupadas", detalló.Cayetano García agregó que con las inversiones de empresas que se asientan en Veracruz hay mayores oportunidades de empleo. En el caso de Nestlé, del puerto de Veracruz, la generación fue equitativa en cuestión de género y también para jóvenes. Y en la región sur existen proyectos importantes."Seguimos viendo las inversiones que están llegando esta kabator en Tierra Blanca tenemos la Ampliación de la vidriera en Tierra Blanca y la ampliación de Branskem Idesa en Coatzacoalcos, va haber bastante de empleo que están a la vista", concluyó.