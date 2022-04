Secretario de Gobernación revisará caso de Pasiano “N”; es preso político, insiste PT

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, revisará el caso del alcalde electo de Jesús Carranza, Pasiano “N”, quien sigue en prisión preventiva y triunfó en las elecciones extraordinarias del 27 de marzo.Legisladores federales y estatales del Partido del Trabajo (PT) insisten en que su correligionario es un “preso político” del Gobierno Estatal.El diputado local del PT, Ramón Díaz Ávila, recordó que Pasiano “N” fue detenido por el delito de ultrajes a la autoridad y ahora, una vez que dicho tipo penal fue declarado inconstitucional, la Fiscalía busca variar su acusación a tentativa de homicidio.El Legislador anunció que, en próximos días, también presentarán un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión a través de su coordinador en el grupo parlamentario del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, pues insisten en que se trata de “un preso político”.“Tienen una plática con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el presidente del partido, nuestro coordinador nacional, ya hizo una petición de audiencia para ver el caso específicamente de Pasiano ‘N’”, informó Díaz Ávila.Cabe recordar que el ganadero Alcalde Electo fue detenido por el delito de ultrajes a la autoridad en octubre de 2021 y luego que los comicios de ese año fueron anulados también triunfó en las elecciones extraordinarias de este 2022, pese a que continuaba privado de la libertad en el penal de Tuxpan.Sobre su caso, un juez de control dictó dos años como medida cautelar, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad. Sin embargo, ahora la Fiscalía de Veracruz busca procesarlo por tentativa de homicidio.“Vamos a presentar una queja mayor. Vamos a ir al Congreso de la Unión; una porque a Pasiano le retiran ultrajes a la autoridad y otra porque le ponen tentativa de homicidio. Como ya no está por ultrajes le quieren reclasificar el delito”.“Nosotros vamos a hacer un reclamo en el Congreso de la Unión y ya platicamos con el coordinador de la fracción parlamentaria, Alberto Anaya Gutiérrez y nos dice de presentar un punto de acuerdo o exhorto. Nosotros decimos que es un preso político porque después de haber ganado 2 veces sigue preso por un delito que él dice y toda su gente que no cometió”, añadió Díaz Ávila.Detalló que contrataron a nuevos abogados para dar seguimiento al caso aunque todos los señalamientos contra su correligionario se han desvirtuado.“Ya con él, lo que le habían culpado originalmente que era (por tener) armas pues no aparece el arma, que eran drogas, ya no es importante, que eso ya no es relevante. Que ahora es tentativa de homicidio”, criticóFinalmente, el legislador local afirmó que si Pasiano “N” no rinde protesta al cargo este primero de julio, pobladores han anunciado que se movilizarán exigiendo justicia.“El pueblo está muy molesto; hemos ido varias veces y la gente amenaza con que, si no sale para el primero de julio, que ellos van a tomar otras acciones. Nosotros, como somos responsables del tema, les hemos dicho no a la violencia, no dañar a terceros y ellos dicen que se sienten dañados por el Gobierno del Estado”.“Lo que pase después del primero de julio, ciudadano, ya no sería nuestro tema porque la gente anda muy molesta”, aseveró.