Secretario de Medio Ambiente los corrió para meter a “amigos de los amigos”

Una docena de personas se manifestaron afuera del Congreso del Estado y acusaron que el titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) de Veracruz, Juan Carlos Contreras Bautista, los despidió de forma irregular.Los quejosos, en su mayoría mujeres, señalaron ser víctimas de violencia de género y acciones machistas del funcionario, aseverando que se niega a pagarles la parte proporcional de los días laborados.“Nosotros llevamos ya casi 3 años trabajando en la Secretaría del Medio Ambiente; no habíamos tenido un problema laboral, pero comenzó un despido injustificado de gente en la Dirección de control de la contaminación de hace 2 meses para acá”, acusó una afectada.Añadió que ni siquiera les quieren pagar su liquidación o los días laborados del último mes, mientras el secretario está metiendo “a los amigos de los amigos” a ocupar los puestos vacantes.Cabe recordar que el titular de la dependencia, Juan Carlos Contreras Bautista, compareció este martes ante diputados locales como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno.Los afectados añadieron que eran trabajadores por contrato, mismo que estaba vigente hasta el mes de diciembre, no obstante, les informaron que sus servicios ya no serían requeridos sin ninguna razón.“En la Comisión de Derechos Humanos, en la Contraloría, con Gobernación, en la Secretaría de Gobierno hemos metido nuestros escritos; no hemos tenido contestaciones de nada. En Derechos Humanos nos dicen que sólo es un tema laboral”, agregó.Los afectados pusieron lonas afuera del Congreso local, señalando al funcionario de “violento y corrupto”.Apuntaron que al menos 11 personas perdieron su trabajo de la misma manera, por lo que demandaron la intervención del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.Cuestionada sobre el tema, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Dorheny García Cayetano, expresó que la dependencia a su cargo absorbió los conflictos que quedaron antes de la Reforma Laboral, por lo que ahora corresponde al Centro de Conciliación Laboral (CECOL), o al Tribunal, resolver las quejas de los trabajadores de la SEDEMA.