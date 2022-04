Secretario de Salud celebra “casi” poder volver a la normalidad, en Coatzacoalcos

En Veracruz ya se inicia otra historia al salir de la situación tan tensa que se vivió por la pandemia y es momento de "casi" volver a la normalidad, aseguró el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor.Durante su visita a Coatzacoalcos para el banderazo de arranque del operativo de Semana Santa, el médico indicó que desde Tuxpan, hasta Las Choapas y Agua Dulce, hay una estructura de salud lista para atender cualquier emergencia que se presente en estas vacaciones, asegurando que hay camas disponibles en todos los hospitales para aquel que lo requiera.Recordó que se trata de las primeras vacaciones en las que la población sale a distraerse y convivir después de la pandemia, de ahí la importancia del autocuidado."Veracruz es un referente turístico nacional, es el momento de casi volver a la normalidad, ya salimos de esa situación tan tensa, difícil que teníamos con la pandemia y en este momento iniciamos otra historia, otro momento", declaró.Sostuvo que en el sur hay espacio para todos en hospitales y centros de salud, sobre todo en zonas de playa.Por otro lado, hizo el llamado a la población que aún no tiene la vacuna antiCOVID-19 para que se la aplique. Recordó que es gratuita y que se lleva a todos los rincones donde hay veracruzanos."La vacuna es gratuita, la llevamos allá donde están, queremos que no haya tragedias, que no haya dolores por Coronavirus ya, por eso buscamos a los rezagados donde quiera que estén. Los invitamos. Está claro que a mayor cobertura de vacunación, menos mortalidad, menos ventiladores mecánicos, menos hospitalización y sobre todo, menos tragedia en nuestra familia", finalizó.