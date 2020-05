Secretario de Salud de Veracruz ignora a médicos en riesgo por virus, recriminan

A tres meses de que inició la pandemia por coronavirus en el país, los médicos y enfermeras del sector salud de Veracruz continuan laborando sin las medidas necesarias para su resguardo, ya que no se les ha dotado de los insumos preventivos, a pesar de que corren alto riesgo de transmisión, lo que ya ha generado contagios y defunciones en el personal.



El pasado martes 26 de mayo, a través del oficio SESVER/SRH/DPSP/3718/2020, se convocó reunión extraordinaria de la Comisión Central Mixta de Seguridad e Higiene de Servicios de Salud de Veracruz, reunión donde los médicos aprovecharían para exponer sus dudas y sugerencias sobre las condiciones laborales durante la contingencia sanitaria.



La mayor preocupación a exponer, era por los médicos, enfermeras y enfermeros que se están infectando y muriendo de COVID-19 en los hospitales y centros de salud de todo el estado.



Sin embargo y a pesar de la transcendencia e importancia de esta situación, el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, y el Director de Administración, estuvieron ausentes de esta reunión, de igual modo, el director de Atención Médica, Alejandro Rey del Ángel Aguilar, quien envió un subalterno sin capacidad para la toma de decisiones;.



Incluso, la líder de los más de 19 mil trabajadores de salud, Luisa Ángela Soto Maldonado, como secretaria general de la Sección 26 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud y siendo el gremio sindical con mayor número de trabajadores de los Servicios de Salud de Veracruz, no asistió a la reunión y solo se ha limitado a enviar “modestos”, insumos de apoyo a trabajadores en riesgo.



Esto, cuando a decir de los médicos, en los Centros de Salud no les han dado goggles para prevenir el contagio, solo les han otorgado lentes de acrílico que no los protegen ni son el equipo adecuado para sus labores.



Otro de los testimonios, reveló que en la Secretaría mantienen laborando a quienes se encuentran en los grupos de alto riesgo, lo que ya ha causado defunciones en el gremio.



“Hay personal de primer nivel que falleció por contagio de COVID-19 en servicio y era personal con riesgos que debia estar en resguardo domiciliario por obesidad e hipertensión arterial”, expusieron.



En este sentido, recriminaron que la institución apenas en este mes de mayo comenzó a contratar personal para atender COVID-19, a pesar de tener autorización y presupuesto disponible desde finales de marzo, motivo por el cual forzó a todo el personal, incluido a los del sector vulnerable, a trabajar en contacto con los pacientes de Coronavirus, a pesar del alto riesgo para ellos.



Los trabajadores de la salud, definieron que es necesario determinar la fecha 01 de agosto para todo el personal vulnerable, ya que corren un alto riesgo por estar en contacto con pacientes en primer y segundo nivel por la transmisión comunitaria.



“Ante el contagio por COVID-19 se deben otorgar incapacidades por alto riesgo y no por enfermedad general. Los seguros de vida deben ser contratados por la institución aún para personal de contrato porque es vulnerable a deceso por contagio de COVID-19, esto es grave”, asentaron.



Y es que incluso, a quienes están encargados de limpiar los respiradores, se les dotó del equipo y traje, pero solo una vez les dieron cubre bocas N95, por lo que ellos tienen que comprarlos para su resguardo.



A pesar de las carencias y falta de insumos para realizar su labor, los médicos, enfermeras, enfermeros y personal asistente y de limpieza del sector salud de Veracruz, mencionaron que son responsables y continuarán realizando su trabajo, pero a la espera de que las autoridades realicen otra reunión donde se les otorgue la importancia necesaria para que todos asistan y puedan ser escuchados en sus solicitudes por la gravedad de la situación.