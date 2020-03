Secretario de Salud en Veracruz pide a alcaldes no adelantar medidas contra COVID-19

El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, pidió a las autoridades municipales no adelantar medidas ante la contingencia sanitaria por coronavirus (COVID-19).



Durante la conferencia de prensa nocturna, donde se da cuenta del desarrollo del virus en la entidad, el Funcionario estatal dirigió un breve mensaje a los alcaldes del Estado, donde recalcó que no deben adelantarse a establecer medidas al respecto.



Y es que la alcaldesa de Tamiahua, Citlalli Medellín Careaga, tomó la determinación de aislar su demarcación, medida que hoy también fue adoptada por el alcalde de Tecolutla, Juan Ángel Espejo.



En este sentido, Ramos Alor pidió no tomar decisiones que no hayan sido establecidas por el Gobierno del Estado.



"No adelantemos ni atrasemos acciones, la pauta es la que indica la autoridad de salud competente que además de legal, es la forma de salir todos juntos abantes", expuso.



Y es que la alcaldesa dijo que, a partir del lunes, 23 de marzo, se prohibiría el acceso de vehículos con placas de otros estados y se instaló un retén de filtro para analizar a las personas con síntomas, vehículo por vehículo.



No obstante, el Secretario de Salud señaló que es desde el Consejo Estatal de Salud (COESA) donde se emiten las acciones a tomar ante la contingencia y a su vez, el Consejo se apega a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud Federal.



Por tanto, reiteró el llamado a todas las autoridades, a actuar de manera unida y en concordancia con las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal.