Secretario de Salud ordena quitar cámara sanitizante en Hospital de Río Blanco

Lejos de representar un estímulo al trabajo de profesionales de la salud, la visita del secretario de Salud en el Estado, Roberto Ramos Alor, fue criticada, tras ordenar el retiro de la cámara sanitizante que ingenieros del CONACYT diseñaron para colocar en la entrada al Hospital Regional de Río Blanco.



Molestos por el trato déspota del funcionario, personal médico y de enfermería señalaron que la llegada del Secretario fue inesperada. Descendió de una camioneta con valor cercano al millón de pesos para enseguida ordenar el retiro de la cámara sanitizante, asegurando que no sirve para nada.



De inmediato, se dirigió al área habilitada para atención a pacientes de COVID-19. "Ni siquiera se detuvo a escuchar la explicación del funcionamiento de la Unidad Controlada de Desinfección diseñada por 13 ingenieros y doctores orizabeños, que sería utilizada por quienes hacen frente a la pandemia".



“No estuvo ni 20 minutos y a cada rato uno de sus ayudantes le daba gel antibacterial ¿y nosotros? Para nosotros no hay, sólo lo ofrecen para ciertos servicios, lo mismo guantes y caretas. Nos dicen que no hay dinero pero él llega en su camioneta de más de 800 mil pesos”, exhibieron.



Ramos Alor dijo que han hecho donaciones pero en el Hospital Regional los trabajadores no saben en dónde están, porque siguen laborando sin protección física y sólo encomendándose a Dios al laborar.



Luis Eduardo López, uno de los creadores de la Unidad Sanitizante, dijo que ésta se creó para apoyar al personal de salud que labora a diario con personas que podrían estar contagiadas con el COVID-19 y que la solución a base de peróxido hidróxido acelerado, es la misma que se utiliza para sanitizar los cruceros, trasatlánticos y líneas áreas.



La unidad tuvo un costo aproximado de 220 mil pesos. En su diseño y construcción participaron 10 ingenieros y tres doctores del CONACYT, todos orizabeños, sería donado para el nosocomio pero ante el desaire del funcionario estatal, fue retirada con el apoyo de grúas.