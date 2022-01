Sector artístico del Estado, de los más afectados por la pandemia COVID-19

La soprano María Katzarava lamentó que el sector artístico del Estado ha sido de los más afectados por la pandemia COVID-19, precisando que quienes más han sufrido estragos son quienes buscan iniciar su carrera, pues el confinamiento los mantiene en pausa.Katzarava resaltó que los foros escénicos se mantienen cerrados, por lo cual no pueden realizarse presentaciones, lo cual frustra e imposibilita la labor de los artistas.“Sobre todo para los jóvenes que están iniciando su carrera, sus vidas han sido pausadas durante 2 años y todavía siguen así, no tienen la posibilidad de hacer audiciones, no pueden viajar, no pueden debutar en el teatro por todas estas situaciones que lleva la pandemia. Es muy difícil, específicamente para los cantantes que inician su carrera… es como quedarse varado en medio de la nada y eso es muy frustrante y deprime a los artistas”, detalló.Al precisar que el próximo 29 de enero será la final del Concurso Nacional de Canto que lleva su nombre, donde participan 54 cantantes de todo el país y cuya sede será Xalapa, lamentó que deberá ser a puerta cerrada por la misma condición sanitaria.No obstante, representa una oportunidad de pisar nuevamente un escenario y regresar a los foros.“Tenemos participantes de Xalapa, Veracruz, de toda la República. Es como agua en el desierto, están emocionados, sobre todo de estar en un escenario. Este concurso es para artistas de todas las generaciones, para impulsar sus carreras”, concluyó la soprano.