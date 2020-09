Sector de entretenimiento debe recibir apoyos del Gobierno estatal: Omar Miranda

Con la finalidad de apoyar al sector de entretenimiento que se encuentra en situación vulnerable, el Coordinador del Grupo Legislativo Omar Miranda Romero, presentó el anteproyecto con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo del Estado que adicione diversos oficios al programa “PROMOVER”, además de solicitar que se implemente el programa “ACOMPAÑARTE”.



Dicho proyecto propone en primer término, que se incluya dentro del sector Turístico o de servicios derivados del mismo a quienes se dedican a la literatura, teatro, artes escénicas, danza, música y arte sonoro, artes visuales y medios audiovisuales, ingenieros y staff, animadores, Dj´s, trabajadores en ferias y juegos mecánicos, para que puedan ser acreedores de los beneficios del programa “PROMOVER”.



Además exhorta al Gobierno del Estado para que a través de la Secretaría de Cultura del gobierno federal, ponga en funcionamiento el Programa “ACOMPAÑARTE”, con el objetivo de apoyar al sector del entretenimiento, oficios y servicios relacionados al mismo, del Estado de Veracruz y cuyas fuentes de ingreso se han visto afectadas a causa de la pandemia generada por el Covid-19, o en su caso, se conciba un programa estatal con dicho fin.



Cabe mencionar que el cierre de negocios relacionados con el espectáculo fue uno de los más afectados, porque se limitaron las reuniones, festejos o celebraciones para que no hubiera aglomeraciones de gente y con ello evitar contagios a causa del coronavirus.



Sin embargo, ya pasaron seis meses y la situación para ellos sigue igual, incluso aplazaron su regreso a la nueva normalidad, por lo tanto siguen sin trabajo.



A pesar de ello, el gobierno del Estado no incluyó a este sector dentro del sector turístico o servicios derivados del mismo y al no estar incluidos, no han podido ser beneficiados.



Omar Miranda precisó que esta medida puede ayudar a la recomposición de la base laboral y la recuperación de la actividad productiva de quienes perdieron su fuente de ingresos a causa del coronavirus.