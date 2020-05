Sector de la construcción tardará varios años en recuperarse: Colegio de Arquitectos

El sector de la construcción tardará en recuperarse varios años, no será fácil regresar a la normalidad el 1° de junio como se tenía previsto, no hay las condiciones económicas para ello, señaló el expresidente del Colegio de Arquitectos, Rafael Flores.



Puntualizó que las pérdidas económicas son incuantificables, pues la problemática va más allá debido a que hay una escasa inversión económica, muchos inversionistas privados están contraídos "y no le entran tan fácilmente a hacer obras en general".



Dijo que las cifras del INEGI no mienten, hay una caída muy grave en cuestión económica y eso les ha generado pérdidas millonarias.



El arquitecto reiteró que no hay inversión y este año al menos no habrá, esto derivado de la contingencia por COVID-19.



Confían en que el 1° de junio las actividades sean retomadas, aunque es bastante complicado para todos pues la situación económica no es nada alentadora.



"Se ve un panorama bastante complicado, van a ser varios años para que haya recuperación, además que no hay inversión privada", dijo finalmente el entrevistado.