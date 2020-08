Sector de turismo y servicios no espera repunte económico: CANACOPE

Pese a que vienen fechas importantes para el sector de turismo y servicios donde se esperaba un repunte económico, no hay un panorama alentador lamentó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Marcela López Huerta.



"El panorama es desalentador pese a que viene uno que otro festejo, como 15 de septiembre, Día de muertos y diciembre, la situación de emergencia no ha pasado y no se ve voluntad ni de las autoridades ni de la ciudadanía para que dicha situación cambie", afirmó.



Enfatizó que la situación es cada vez más complicada.



Agregó que a esto se suma la propuesta de prohibir alimentos "Chatarra" lo cual consideró va a generar el cierre definitivo de cientos de pequeños negocios que se ubican cerca de escuelas o están en las colonias.



Hizo hincapié en que los pequeños negocios están siendo severamente afectados por la pandemia de COVID-19 y no hay programas de apoyo para salir adelante.