Sector empresarial se ha sentido “solo” por insuficiente respaldo de Gobierno de Veracruz

Dado el insuficiente respaldo del Gobierno Estatal y Federal en el tema de la reactivación económica, el sector empresarial se "ha sentido solo", manifestó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, Octavio Augusto Jiménez Silva.



"Nos sentimos preocupados porque el sector empresarial se ha sentido solo y no ha habido los apoyos para llevar a cabo una reactivación económica y no hubiera tanto desempleo" expresó.



Por lo tanto, urgió a la unidad y a estrechar lazos de trabajo de la sociedad y empresarios con el Gobierno.



"Es momento de unidad y no debemos pensar quien tiene más o menos y Veracruz y Xalapa están viviendo situaciones complicadas pero juntos podemos salir adelante, que estemos unidos todos: tanto la clase política como la sociedad y el sector empresarial".



Cuestionado sobre la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a Xalapa, consideró que siempre es importante la visita de un Primer Mandatario a una ciudad, aunque la pandemia de Coronavirus impidió ampliar la convocatoria al sector empresarial.



"Siempre es importante para la sociedad veracruzana que un Presidente venga a un Estado y más importante, a la Capital del Estado y lo único que pediríamos que se hayan tratado tres temas: la pandemia, la seguridad y la economía", afirmó.



Confió en que haya una nueva visita del Presidente de México y exista una reunión con el gremio de empresarios.