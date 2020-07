Sector industrial, seriamente dañado por inactividad: AIEVAC

El integrante de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz A.C., (AIEVAC), Edgar Chahín Trueba, calificó como mala la estrategia de los Gobiernos Federal y del Estado de Veracruz para combatir la pandemia del COVID-19, que está afectando a los empresarios de todos los rubros.



“Todos debemos preocuparnos por la salud, se tienen que tomar medidas que el Gobierno por cierto no ha tomado, no hablo del Gobierno municipal de Orizaba, sino del Estatal y Federal que no han hecho su chamba y que por eso estamos como estamos”.



Añadió que el problema de una epidemia como la que se vive y que es evidente que va a tardar, es que inmoviliza mucho la actividad económica y las consecuencias reales se sabrán cuando pase.



“Hoy podemos decir que sí hay sectores extremadamente dañados y tristemente, los más impactados son los pequeños formales, porque los informales, como ya vimos, les ‘vale cacahuate’ y siguen trabajando y haciendo muchas cosas, incluso sin protección pero la actividad empresarial e industrial está seriamente dañada”.



El empresario reconoció que ha habido firmas que ya hicieron recorte de personal, pues no han podido aguantar la situación que ha traído consigo el COVID-19 pero también dijo que dependerá del panorama de qué tan larga sea la epidemia para conocer el impacto.



“Hoy es difícil valorar pero, repito, las empresas más afectadas son las que están formales. Sí está feo esto, depende de lo largo que sea menos malo o menos bueno. Sobre los apoyos que debería dar el Gobierno, no saben todavía qué es eso”.