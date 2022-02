Sector invidente de Altas Montañas no le interesa al gobierno, acusan

En el olvido se encuentra el sector de las personas débiles visuales e invidentes, pues ninguna autoridad de las Altas Montañas los ayuda en sus necesidades, incluso los ignoran, “como si no existiéramos”, señaló Iván Cortés Gómez, presidente de la asociación “Mira por Mí”.Cortés Gómez explicó que en cada nueva administración visitan a las autoridades para buscar formas de trabajo que permitan lograr la inclusión de este sector pero nadie les hace caso.Agregó que hay personas que son invidentes o débiles visuales y con muchos esfuerzos por parte de ellos y sus familias cursan su educación bachillerato e incluso profesional pero la realidad es que nadie los contrata y no se pueden desempeñar laboralmente porque no les brindan oportunidades.Cuando acuden con alguna autoridad municipal generalmente les dicen que no hay recursos o presupuesto para ellos.“Es triste, porque finalmente somos un sector más de la población y en condición vulnerable, porque aunque queremos trabajar no nos dan esa oportunidad”, concluyó el presidente de “Mira por Mí”, agregando que son jóvenes con deseos de ser productivos y que no quieren ser una carga para sus familias.