Sector Salud “se está quedando corto” en garantizar aborto seguro en Veracruz

Si bien la despenalización del aborto en Veracruz hasta 12 semanas de gestación es un avance en los derechos de las mujeres, la abogada del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli e integrante de Marea Verde Altas Montañas, Luz María Reyes Huerta, afirmó que el Sector Salud “se está quedando corto” en la implementación de esta reforma.“Hay mucha desconfianza de parte de las mujeres al acudir a solicitar el servicio, las que se deciden a hacerlo hay mucha revictimización de quienes utilizan el servicio, incluso se está violando en algunos casos la confidencialidad de sus datos”, expresó.Previo a la presentación del “Análisis de la Implementación del aborto en Veracruz a seis meses de su aprobación”, la litigante sostuvo que es “muy preocupante” que ocurra esto, aduciendo que ello se debe a que el personal sanitario todavía no está capacitado adecuadamente para atender con calidad y calidez a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo.Reyes Huerta abundó que recibieron la denuncia de una mujer de Coatzacoalcos que un día después de entrar en vigor la reforma, acudió a un hospital de esa ciudad a solicitar el servicio y el personal la señalaba, “cuchicheaban entre ellas” por la decisión que había tomado.“Y pasaban a ver quién era la que iba a solicitar el servicio, revictimizándola; por su puesto eso la hizo sentir súper incómoda y cuando finalmente accedieron a darle el servicio, le dieron las dosis equivocadas, la mandaron a su domicilio, obviamente al tener dosis equivocadas le quedaron restos y tuvo que regresar posteriormente porque ya se sentía mal, con calenturas y todo este proceso infeccioso y le tuvieron que practicar un legrado”, expuso.La abogada feminista reiteró que todos los colectivos de “Marea Verde” en el Estado tienen un grupo de acompañamiento para las mujeres que solicitan la ILE, constatando que muchas se rehusan a acudir al Sector Salud por la desconfianza y la mala atención que han recibido.“Nos comentaban de Marea Verde Veracruz que les decían 'tú te esperas, tú no eres urgente, tú vienes porque quieres un procedimiento'. Hubo una chica que tuvo que esperar tres días porque su caso no era urgente”, criticó.Además, lamentó que continúe el estigma con la familia y sociedad al tener que esperar tanto tiempo, cuando el proceso puede ser ambulatorio y únicamente darles las instrucciones posteriores y regresar a casa.“Realmente el Sector Salud está dejando mucho que desear en cuanto a capacitación, atención y demás (…) a las acompañantes les siguen llegando casos todos los días de mujeres que deciden ser acompañadas con redes seguras como las que ofrecen las Mareas para atravesar este martirio, ese viacrucis que significa ir a atenderse con el Sector Salud”, reafirmó Luz María Reyes Huerta.