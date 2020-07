Sector turístico, de los más afectados por COVID-19: CONCANACO

El presidente nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (CONCANACO- SERVYTUR), José Manuel López Campos, señaló que el sector turístico es uno de los segmentos más afectados en esta crisis, por ello hay que plantear estrategias de promoción en el territorio nacional, la creación de nuevos productos y la promoción de incentivos, tanto para el visitante nacional como para el extranjero.Durante la conferencia “Mensaje de unidad para la economía de Veracruz”, en la que participó a través de la plataforma zoom, el líder empresarial expresó la necesidad de reinventarse en todas las áreas, así como desarrollar estrategias que atraigan a los turistas y a los consumidores a nuestros destinos que ofrecen una conjunción de atractivos naturales que van más allá del sol y playa.“Tenemos que considerar una nueva visión para crear nuevos productos, ofrecer atractivos únicos y contar con destinos certificados, lo mismo que los establecimientos que presten los servicios, para motivar al turista a salir de su país, a salir de sus ciudades y que sientan seguridad al viajar a través de todo México”.Al lado del presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos Walther y del presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), José Enoch Castellanos Férez, dijo que nuestro país enfrenta una nueva realidad, en la que la pandemia todavía tiene a muchas empresas de todos los Estados en semáforo rojo, ocasionando que algunos giros comerciales considerados no esenciales estén inactivos, mientras los que están laborando muestran una recuperación muy lenta.En cuatro meses, todos los sectores productivos sufrieron bajas en el número de empleos y en cierres de empresas. Esto es un panorama muy complicado para el desarrollo de los Estados y de la nación, especificó.Desde el inicio de este problema de salud en México, recordó, en CONCANACO- SERVYTUR implementamos acciones destinadas a orientar a nuestras empresas afiliadas para que puedan iniciar actividades con estrategias orientadas a trabajar en la nueva normalidad de manera gradual, ordenada, cauta y segura.“Nos enfocamos a la importancia que tiene la implementación de una nueva cultura laboral en materia sanitaria y de protección de los trabajadores, con énfasis en aquellos que son más vulnerables a presentar casos graves de COVID-19”, refirió.El líder empresarial señaló que también se trabajó para cambiar la manera de atender a los consumidores y en cómo extremar las acciones de higiene, adaptar los espacios físicos para respetar la sana distancia entre personal y compradores, al igual que mantener el control de la afluencia de clientes.Para ello, indicó, elaboramos protocolos de higiene de prevención con lineamientos que garanticen la seguridad de los colaboradores y los consumidores, mismos que contienen los procedimientos esenciales para que podamos cumplir todos con responsabilidad y solidaridad.“Para no descuidar la atención de nuestros afiliados, en este tiempo de sana distancia desarrollamos un extenso programa de capacitación destinado a preparar a las empresas de los sectores comercio, servicios y turismo para la nueva realidad y buscar alternativas de comercialización de mercados nacionales e internacionales, que requerirán productos mexicanos post pandemia”.El líder empresarial explicó que de esta forma se pretende contribuir al fortalecimiento de las cadenas productivas para que impulsen a las micro, pequeñas y medianas empresas en un momento en el que se requiere sobrevivir, mantenerse y contribuir a la recuperación de la planta productiva y laboral, recuperar los empleos que se han perdido y los que se necesitan para retomar la hoja de ruta del crecimiento y desarrollo económico y social.México transita hoy por una nueva realidad que reclama la recuperación económica, de salud y social, porque todos los mexicanos deseamos un país más próspero, más justo, más seguro, con igualdad de oportunidades, opinó José Manuel López.“Para lograr este nuevo reto que nos impuso el 2020, es precisa la disposición de todos los sectores productivos, una mayor conciencia, responsabilidad y sobre todo sensibilidad para reconocer los esfuerzos que cada área realiza, unirnos para promover soluciones de gran alcance y que sean sostenibles en el tiempo, con la participación de autoridades, iniciativa privada, sociedad civil y la academia, de manera incluyente y colaborativa”.El presidente nacional de CONCANACO- SERVYTUR consideró que estamos en un momento de reflexionar, de adaptarnos a los cambios que el mundo impone para ser más productivos y competitivos como país, para fortalecernos como sociedad y mostrar con nuestro trabajo la capacidad de reinventarnos forjando un mejor futuro para todos.“Al sector empresarial le corresponde trabajar en unidad. No hay tiempo ni espacio para la confrontación, la división o para trabajos aislados de grupos. Debemos de privilegiar con altura de miras los intereses de nuestro país y México somos todos sin excepción. Vamos por un futuro mejor”, concluyóTrabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund