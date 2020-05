SECTUR emite protocolos de higiene y sana distancia para prestadores de servicios

La Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR) emitió protocolos de Sana Distancia dirigidos a los prestadores de servicios turísticos y de alimentos y bebidas y de este modo, los empresarios puedan acceder a una Constancia para certificar el cumplimiento de las medidas.



Para obtener la constancia, los hoteleros y restauranteros deben acreditar el cumplimiento de las medidas por medio de testimonio en fotografías adjuntadas en un formato PDF.



Los protocolos se dirigen al sector alimentos-bebidas, al de hospedaje y al de “otros servicios”. En todos, la SECTUR exige el uso obligatorio de alcohol en gel, la desinfección de superficie y el distanciamiento mínimo de metro y medio entre personas.



Por ejemplo, en hoteles y restaurantes, los usuarios serán recibidos en la puerta de acceso al establecimiento con una isla de sanitización: gel antibacterial o solución sanitizante y toallitas de desinfectantes desechables; es indispensable el uso de las mismas para ingresar al establecimiento.



Las mesas en restaurantes tendrán una distancia una de otra de 150 centímetros y tanto mesas como sillas serán limpiadas y desinfectadas con un paño limpio, después con otro paño específico impregnado con una solución sanitizante (se sugiere los paños utilizados sean de diferente color).



Para la eficacia en la desinfección, se sugiere en este periodo no usar manteles. De no poder llevar a cabo la sugerencia, las mesas sin excepción deben portar manteles individuales desechables, los cuales deben ser cambiados, así como aplicar una solución sanitizante manteniéndola en posición vertical entre 15 a 20 centímetros de la superficie. Posteriormente, piden esperar de 1 a 2 minutos para el siguiente servicio.



En hoteles, la desinfección se aplicará en las áreas comunes y los recepcionistas, además del resto del personal, guardarán la sana distancia con respecto a huéspedes y otros trabajadores.



En las habitaciones, además del servicio de limpieza, las toallas, cubrecamas y almohadas después serán remplazados por otros limpios y desinfectados, esto último aplica a llaves de los sanitarios, manijas, muebles, controles de TV, clima y teléfono.



Se pide además, que al término de la jornada de trabajo aplicar spray desinfectante, para reforzar el ambiente aséptico y el personal diariamente será examinado antes de sus labores para detectar que no presente síntomas relacionados a COVID-19.