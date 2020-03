SECTUR no promocionó destinos distintos al Totonacapan; se “enfocó” en Cumbre Tajín

La Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR) no promocionó destinos ni atractivos, distintos a los del Totonacapan previo al fin de semana largo del 13 al 17 de marzo, señaló el Presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura (UNEH) Marcos Suárez Domínguez



"No ha habido, definitivamente, promoción no ha habido. Si nos vamos a lo que es el fideicomiso del 2 por ciento del Hospedaje en SECTUR, ahorita está enfocado en Cumbre Tajín y esperamos que les vaya bien", comentó.



Por lo anterior, indicó que la promoción de los atractivos corrió a cargo de los prestadores de servicios en la región e incluso, organizaron promociones.



En todo caso, refirió que los hoteleros reportaron actividad en el hospedaje durante la primera quincena de marzo por las reservas con motivo de la organización de eventos deportivos y culturales, entre estos, el Festival de Tunas.



"Hemos tenido por allí unas (reservaciones) de estos eventos, y sumado con los fines largos tengamos un poquito más de visitas de otros estados a la región".



Explicó que por apenas "puntos porcentuales" se nota un ligero aumento en la afluencia de visitantes a la región, "lo vemos en las reservaciones", finalizó.