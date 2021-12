SECTUR no tiene quejas formales por plagio de obras de artesanos veracruzanos

La secretaria de Turismo de Veracruz, Xóchitl Arbesú Lago, afirmó que en la dependencia en su cargo no se han presentado denuncias formales contra el plagio de tejidos, bordados y otros productos que realizan artesanos del Estado.Al ser cuestionada sobre el llamado que hiciera el presidente de la Asociación Xanté: Turismo Cultura y Sociedad, Ulises Gómez, para que el Gobierno implemente políticas y acciones para frenar el robo de la propiedad intelectual; indicó que están abiertos a recibir las quejas que se presenten en este sentido y darles el curso legal correspondiente."De manera oficial, en SECTUR no tenemos ninguna queja (por plagio) pero siempre estamos abiertos para escuchar a la ciudadanía", afirmó la funcionaria estatal al añadir que en la SECTUR cuentan con varios procedimientos o recursos que pueden utilizar los artesanos para proteger las manualidades y confecciones que realizan."Directamente con el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), próximamente Secretaría de la Cultura; con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP); con el DIF Estatal, todos ellos junto con SECTUR somos parte del Comité Estatal de Apoyo e Innovación para los Artesanos y con nosotros pueden ver si tienen algún tipo de denuncia al respecto", precisó.Arbesú Lago reiteró que desde el área a su cargo lo que hacen es apoyarlos y certificarlos y acompañarlos a las diferentes ferias para que puedan contar con oportunidades de exponer y comercializar directamente sus productos artesanales."Entonces si tienen algún tipo de denuncia con relación al tema del plagio, pueden acudir directamente con SECTUR, SEDECOP, DIF Estatal y el IVEC, quienes les brindarán el apoyo legal y también en su desarrollo artesanal".Aunque Ulises Gómez señaló que no existe un registro de artesanos y sus productos, como sí ocurre con otros pequeños productores y sus emprendimientos; la Secretaria señaló que tiene el conocimiento que el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) cuenta con un mecanismo de este tipo."Hasta donde tengo entendido, sí existe algún tipo de parámetros o de registros especiales porque llevan incluso hasta el nombre del artesano o de la artesana pero podemos revisarlo con ellos y con el FONART y si no existe, podamos crear algún registro particular, proponer alguna marca en ese sentido pero existen algunos procedimientos que podemos agotar en ese sentido", puntualizó Xóchitl Arbesú Lago.