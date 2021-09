Secundaria de Orizaba niega que alumnos se contagiaran de COVID en el plantel

La Escuela Secundaria General "Margarita Maza P. de Juárez" de Orizaba desmintió que poe regresar a las aulas aumentaran los casos de Coronavirus y aclaró que, aunque dos alumnos han dado positivos a COVID-19, no se contagiaron en el plantel y los padres mantienen el poder de decidir si mandan sus hijos a clases.



En comunicado, la institución explicó que ninguno de los jóvenes enfermos —un alumno del turno vespertino y una alumna del turno matutino— llegaron a ingresar a la escuela y no se contagiaron ahí pues sus casos se detectaron en los primeros dos días de haber iniciado el ciclo escolar.



Según se detalló, el alumno de la tarde ya no se presentó al arranque de las clases presenciales, pues su familia avisó que había dado positivo a la prueba.



En el caso de la alumna del turno matutino, fue detectada por el filtro de ingreso y la regresaron a su casa, entregándole a su tutor el formato para que acudiera a realizarse la prueba de manera gratuita con apoyo del Ayuntamiento.



"Nuestras autoridades educativas locales ya fueron informadas de lo anterior y estamos a la espera de recibir indicaciones al respecto, por último queremos hacer énfasis en que no por abrir nuestra escuela se elevó la cifra de contagios y que nosotros estamos trabajando de manera presencial respetando la norma acuerdo 23/08/21 emitido por la autoridad educativa federal que se nos dio y que para nosotros es obligatorio.



“No así para los padres de familia o tutores quienes tienen la libertad de decidir si mandan o no a sus hijos a clases, información oportunamente se les dio para que cada quien tomara parte de responsabilidad que les corresponde", informó la institución.