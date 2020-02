Padres de Familia de la Escuela Secundaria "Vicente Guerrero" de Río Blanco se manifestaron este miércoles afuera de las oficinas de la Delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), para exigir que docentes cubran más de 400 horas de diversas asignaturas.



El tesorero de la Sociedad de Padres de Familia, Javier Sánchez Montiel, indicó que llevan más de un año que pidieron al secretario de Educación, Zenyazen Escobar, que atienda la falta de profesores.



"Faltan alrededor de 12 maestros pero no tenemos director desde hace un año y medio, faltan prefectos, médico para atención de los niños y también no tenemos personal de mantenimiento", dijo.



Acotó que han hecho todos los procesos necesarios y la respuesta que han tenido es que en breve se resolverá esta situación pero que en el plan de gobierno no pueden llegar los profesores de manera inmediata, pues tienen que cumplir con varios requisitos.