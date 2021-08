Secundaria de Xalapa no cumpliría con modelo híbrido, exponen padres de familia

Padres de familia de la Escuela Secundaria Federal número 2 “Julio Zárate”, turno matutino, exigen a la Secretaría de Educación (SEV) dar instrucciones a las escuelas sobre el proceso de las clases en línea, pues hasta el momento, el plantel sólo les ha indicado que se apoyará a los alumnos mediante tareas pero sin asesoría virtual.



Y es que aseguraron que algunos padres se vieron obligados a llevar a sus hijos este lunes, sin embargo, aseguraron que se debe a que quienes se quedaron en sus hogares sólo tendrán actividades cada semana pero sin clases virtuales.



“Algunos padres los llevaron porque se sintieron presionados, porque dicen que los que no vayan sólo tendrán actividades sin asesorías ni clases virtuales, sólo tareas que se van a entregar cada semana, porque los maestros no pueden trabajar doble y en cierto modo lo entendemos pero estamos inconformes porque los de línea no van a ser atendidos”, explicó una madre de familia.



Asimismo, se quejaron debido a que la escuela determinó que se llevarán a cabo las clases presenciales, a pesar de que un 80 por ciento de los padres se rehusó a ello, luego de una encuesta realizada.



“La escuela tomó la decisión de regresar a clases sin haber tomado en cuenta una encuesta que se llevó a cabo con los padres, donde el 80 por ciento dijo que no y aun así iniciaron. Pero los alumnos de línea no saben nada, ni la plataforma, ni el horario ni los maestros, no hay información sobre estas dudas”, expresaron.



Por ello, advirtieron que solicitarán a la SEV la opción de clases virtuales, pues hasta el momento no hay estrategias para atender a los que no acudirán a las escuelas.