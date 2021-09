Buenas tardes:Adjunto oficio que mandamos los padres de familia a la SEV. Sentimos que nuestros hijos que se quedaron en casa están siendo discriminados toda vez que los maestros prometieron mandar actividades y tareas para ellos los días lunes y hasta el momento no les han mandado nada; de acuerdo a la instrucción los alumnos tienen que enviar las actividades realizadas el próximo lunes para que empiecen a contar con puntajes para calificaciones, sin embargo, que van a entregar sin no les han mandado nada, y no hay vínculo con sus maestros.Observamos que en la página de al calor político, que también se están manifestando en otras escuelas secundarias por lo que te pido sumes nuestra preocupación a la página.