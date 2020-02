Secundarias de Coatepec exigen promedio de 8 para preinscribir a algún niño, reporta

Buena noche redacción de Al Calor Político, perdón por la molestia, pero sólo quería exponer una situación personal con la cual me he encontrado en las preinscripciones en diversas secundarias en la ciudad de Coatepec.



En las siguientes escuelas: Telesecundaria “Emiliano Zapata”, la Escuela Secundaria General “Efrén Ramírez”, Escuela Secundaria General “Ignacio de la Llave”, están pidiendo promedio mínimo de 8 para poder preinscribir a algún niño, lo cual sí se me hace una gran limitante y una falta de ética y de valores de parte de los directivos de dichos planteles educativos. En diversos otros planteles padres y madres de familia pasan la misma situación.



Incluso se ha llegado a escuchar que directivos dan prioridad para ocupar dichos espacios a conocidos y amistades cercanas a los mismos, incluso sin realizar exámenes de ingreso cuando el mismo gobierno de Cuitláhuac García ha mencionado en diversos discursos que la educación en Veracruz es prioridad para los jóvenes.



En mi caso se me hace un gasto exorbitante y fuera de mi alcance económico poder conseguir un lugar en una escuela particular.



Quedo a sus órdenes Al Calor Político



Atentamente

Nombre (…)