SEDARPA pide a ayuntamientos estar alertas para detectar gripe aviar

El subsecretario de Ganadería y Pesca, Humberto Amador Zaragoza descartó brotes de la gripe aviar en el Estado de Veracruz, tras los primeros casos en Chihuahua.Añadió que en el Estado, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) se exhortó a los municipios a evitar la entrega de aves de corral como parte de los apoyos sociales a la población.“No ha habido ningún brote, estamos trabajando para que esto no se disemine. Esta enfermedad puede llegar de cualquier lado pero hasta el día de hoy no hemos tenido ningún problema”.Refirió que igual se pidió a los municipios a estar alertas ante cualquier situación de riesgo, para evitar la propagación de la enfermedad.“Se les pidió a los ayuntamientos que no se dieran en apoyos sociales aves debido a que teníamos ese foco rojo. Los municipios estuvieron muy de acuerdo y nos estuvieron apoyando”.