SEDARPA se desentiende de delitos contra campesinos; “pregunten del campo”, pide titular

"Para la próxima, pregunten más del campo", pidió a periodistas el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) del Gobierno de Veracruz, Eduardo Cadena Cerón, al desentenderse de los delitos cometidos contra productores de la entidad.El funcionario fue cuestionado sobre actos de violencia y crímenes que han padecido ganaderos y citricultores en el Estado a su arribo al Foro XLI Encuentro Nacional Educampo 2020, en un hotel de Boca del Río, este miércoles.No obstante, aunque confirmó extorsiones contra citricultores , casos de abigeato y se le señaló el asesinato de una familia ganadera en el municipio de Playa Vicente apenas este miércoles, Cadena Cerón pidió que estos casos se le pregunten a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Gobierno de Veracruz.—Esos son temas que yo no puedo tratar porque yo no soy ni el secretario de Gobierno ni el secretario de Seguridad Pública, (los temas) se les turnan a las secretarías —dijo ante cuestionamientos.—Pero sí llega un promedio de casos...—No, no, no, es que son datos… eso se lo tienen que preguntar al Secretario de Gobierno y al Secretario de Seguridad Pública, yo soy el Secretario de Desarrollo Economómico (sic). De Desarrollo Agropecuario.—Sin embargo, las extorsiones sí afectan el desarrollo agropecuario, ¿no? —se le cuestionó.—Pues esos son temas que tienen que preguntarle al Secretario de Gobierno —insistió a los periodistas.Al finalizar la entrevista, Cadena Cerón solicitó que “para la próxima, pregunten más del campo", frase que provocó enojo entre integrantes de los medios de comunicación.Recientemente, productores de cítricos del municipio de Álamo Temapache acusaron al Secretario de ir contra la política federal al designar a un “intermediariario” para la entrega del Seguro Catastrófico a campesinos severamente afectados por la sequía en aquella zona.Según denunciaron, entregó el padrón de beneficiarios al comisariado ejidal de Pueblo Nuevo luego de que éste llevara un festejo a las oficinas de la SEDARPA “con barbacoa, grupo musical y bebidas”, el pasado 4 de febrero.