SEDATU reconstruirá mercado Revolución con 250 mdp de inversión, en Córdoba

La obra de reconstrucción del mercado Revolución será realizada en su totalidad luego de que se incendiara en enero del año pasado, serán 5 acciones que ejecutará la SEDATU en esta ciudad en la que se aplicarán 250 millones de pesos.



Lo anterior lo dio conocer Angélica Menéndez, Rodríguez, representante de la dependencia en Veracruz.



Explicó que ya hubo acuerdos con los locatarios pues es necesario que haya apoyo general para iniciar la obra cuya licitación será en marzo próximo.

Además de esta obra, se realizarán, la rehabilitación de un tramo del paseo del río San Antonio, una cancha de usos múltiples en Toxpan y otras dos en el centro de la ciudad.



Aclaró que los recursos son federales y pese a que viene un proceso electoral no se condicionará el voto por el trabajo que se realiza, pues no tiene nada que ver con las acciones que se harán garantizado que todo se concluirá en tiempo y forma.



En otro tema, informó que unas diez empresas que han incumplido en los contratos de obras en otros municipios de Veracruz, ya han sido denunciadas ante las instancias correspondientes.



Entre ellas se encuentra la del bulevar Córdoba-Peñuela misma que registró diversas inconsistencias.



"En el estado de Veracruz tenemos de ocho a diez denuncias penales contra constructoras que no cumplieron con las obras, algunas se están defendiendo, pero van avanzando las investigaciones", dijo finalmente.

