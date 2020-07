SEDATU resolverá conflicto de tierras en Sierra Alta, en Coatepec

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) informó que se efectuará el procedimiento de deslinde de las tierras de la zona de Sierra Alta, no obstante, indicó que se integrarán los expedientes de las manifestaciones y denuncias de los vecinos para que desde las oficinas centrales en Ciudad de México se determine la resolución del conflicto.



En rueda de prensa, los representantes de la dependencia, Angélica Meléndez Rodríguez y Damián Gómez Fernández, expusieron que es necesario avanzar en el tema, por lo que se harán los trabajos de medición, pues así lo marca el trámite administrativo pero aclararon que con esto no se está autorizando ninguna invasión en el lugar y se respetará a quien acredite la propiedad.



“Acudimos a hacer un deslinde, los propietarios están de acuerdo para ir avanzando y se cumpla con el trámite. Hemos escuchado y tenemos conocimiento de la situación. No estamos autorizando nada, estamos en apego a las normas (…) Es un procedimiento, ya se habló con la población y se llevará a cabo el deslinde como nos lo marcan desde oficina central”, explicó Meléndez Rodríguez.



“Es un trámite administrativo a petición de parte y estamos obligados a llevarlo a cabo. Se presentó una solicitud a la que estamos obligados a llevar a cabo, son parte de un procedimiento en el cual se realizará un deslinde de la superficie con todas las manifestaciones de las personas afectadas por escrito ante la dependencia y se agregarán al expediente, y en Ciudad de México a efecto de tomar la determinación respectiva”, comentó Gómez Fernández.



Por su parte, el Alcalde Enrique Fernández Peredo, indicó que con este procedimiento de la SEDATU no se violenta a ninguna de las partes, al mismo tiempo que manifestó que el Ayuntamiento no permitirá ningún tipo de atropello por parte de los invasores, quienes se han dedicado a dañar el medio ambiente en la zona.



“Preservar y defender los bosques de agua, nunca permitiría un atropello, se ha tocado en la Mesa de Coordinación donde hay representantes de la fiscalía, que se termine de revisar este expediente y se pronuncie porque necesitamos quitar a los invasores quienes talan arboles e intentan instalar un núcleo de población.



Dentro de este procedimiento que inició la SEDATU no se está violentando a nadie, nos da la oportunidad que presentemos las pruebas correspondientes, que acreditan las propiedades para que tangan elementos y resuelvan lo conducente”, dijo.