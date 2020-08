SEDATU revisará validez de deslinde por tierras de Sierra Alta, en Coatepec

Las oficinas centrales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en la Ciudad de México analizarán el proceso de deslinde de 2 mil hectáreas de bosque de niebla en Coatepec promovido por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).



Además, de comprobarse irregularidades en el trámite y ante la inconformidad de propietarios, la representante de SEDATU en Veracruz, Angélica del Carmen Menéndez Rodríguez, no descartó cancelar el proyecto de delimitación de una porción de 2 mil hectáreas en la zona conocida mediáticamente como Sierra Alta.



"Con estas quejas, denuncias y demandas mandamos todo a oficinas centrales y la Ley dice que a raíz de todas las inconsistencias que tiene el expediente se deberá parar el procedimiento, el deslinde; pero no es sólo eso, es todo el procedimiento para que se puedan investigar y esperar que todos los procesos que se llevan afuera de SEDATU concluyan para hacer una determinación a futuro", explicó.



En dicho proceso participaron distintas dependencias del Gobierno federal y del Estado, por lo tanto, cada una debe emitir una resolución acerca del trámite, pues hay denuncias ante la Fiscalía de Estado, quejas ante Derechos Humanos y la Secretaría del Medio Ambiente podría revisar si se cometieron daños ambientales en la zona con el arribo de integrantes de la CIOAC.



Refirió que tras la recepción de una constancia de propiedad la SEDATU debe continuar con el procedimiento y cada uno de los dueños involucrados también tiene que acreditar la legal posesión, para determinar su procede en deslinde y se pueden otorgar las tierras a los campesinos.



"Nosotros estamos apegados a la norma; por medio de ella los propietarios pueden ir a SEDATU a revisar, a platicar con el jurídico (...) pero sí se pueden acercar; desafortunadamente ante la pandemia no nos permite que se permee el expediente, pero yo creo que por correo, por internet, por teléfono o acudir a SADER pueden ver el expediente, nosotros no tenemos nada que ocultar", aseguró.