SEDECOP dejará de promocionar café con programa Hecho en Veracruz

El integrante del Consejo Regional del Café, Cirilo Elotlán Díaz, cuestionó que el Gobierno Estatal dejará de aportar recursos al programa “Hecho en Veracruz”, luego de que este esquema estuviera apoyando a los productos locales, incluso a la artesanía.



Y es que consideró que, si no es con grandes recursos y proyectos, por lo menos el sector debe ser apoyado con espacios, donde los cafetaleros puedan comercializar su producto.



“Nos llama mucho la atención que, en Veracruz, el Gobernador a través de la SEDECOP había implementado un programa alentador Hecho en Veracruz, una estrategia para todos los productos, sin embargo, ahora el Gobierno dejó de aportar para que se siga sosteniendo este programa.



“Estábamos participando con nuestra marca garantizando que es un café de calidad, tenemos el sello y eso nos da cierto realce, pero ya no está aportando lo que tiene que aportar, si no nos apoyan a través de proyectos, insumos, al menos con esto, no queremos que nos regalen el dinero, pero que nos den espacios, que abran los medios y nosotros nos encargamos de vender”, dijo.



Reprochó que, por el contrario, “abrirles” todas las puertas a las grandes empresas genera una desleal competencia.



Ejemplificó el caso de una reconocida cadena de cafés, a la cual se le dan todas las facilidades para su instalación en cualquier lugar del Estado.



“En Coatepec se nos vino a instalar el café La Parroquia, parece nada, y para ellos todas las facilidades, el Ayuntamiento les proporcionó todo para que se instalaran y nosotros hemos buscado reuniones con los ediles y nunca nos han recibido, debe ser todos parejos, que haya un equilibrio”, señaló.