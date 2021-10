SEDECOP invitó a exportar a China y, ni negocios, ni mercancía ni dinero

Querétaro, a 24 de octubre de 2021A quien corresponda:Me sirvo de la presente para solicitarles ayuda en hacer pública una denuncia ciudadana. En el mes de septiembre del año 2020 fui invitado a un proyecto que organizó el Gobierno del Estado de Veracruz a participar en la exportación de productos a la República Popular de China, fueron trece empresarios los que mandamos nuestros productos, once de ellos, son veracruzanos, otro del Estado de México y yo en el Estado de Querétaro.Tanto la Secretaría de Economía del Estado de Veracruz (SEDECOP) y la empresa SHANGHAI, MODAN, CONSULTING, LTD. O. +86 21 6219 6909 M.+86 150 0068 8110. Y su directora Yonanetl Zavala no prometieron promoción, canales de distribución, EXPOS, Clientes etcétera.A más de un año de este envío de nuestras mercancías y que el día 19 de septiembre del 2020 el Señor Gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez dio el banderazo de salida del contenedor que saldría por el puerto de Mazatlán, Sinaloa, no hay quien nos dé razón de la suerte de nuestros productos por dos razones; la Señora Yonanetl Zavala y hasta donde yo sé, no nos ha pagado ningún centavo a ninguno de los trece empresarios, argumentando pandemias, no ventas, no clientes, no nada; al parecer la jugada de la señora fue poner una tiendita en Shanghái de abarrotes y obtener nuestros productos “Gratuitamente” para surtirla y elevando los costos hasta en cinco veces el precio sugerido.El engaño consiste en eso, en que de ninguna manera tenia las intenciones de buscar, trabajar, mostrar, salir a buscar clientes y generar importaciones en China, no, solo están en su tiendita de abarrotes a unos precios elevadísimos y quizá por esto, no genera ventas, así como también la desinformación, la discrepancia de sus planes y parlamentos, las promesas incumplida y planes falsos.Por otra parte, está el Gobierno del Estado de Veracruz, hace un par de semanas me acerqué vía correos electrónicos al Señor Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, y el Secretario René Castro de Economía, lo que obtuve ante mi queja fue que uno de los asistentes del Gobernador se comunicó conmigo explicándome que el Gobierno del Estado NO se hace ya responsable de lo que suceda en China, sugiriéndome que acuda a la Fiscalía del Estado a presentar una denuncia por abuso de confianza a pesar de saber que prácticamente de nada serviría ya que, esta persona se encuentra literal en la China.Recurro a ustedes porque no encuentro otra manera de que alguien se haga responsable de mi mercancía y, si el Gobierno del Estado de Veracruz no me va a apoyar por lo menos quiero que se haga pública esta situación y hacer un llamado a los empresarios que se están inscribiendo en el nuevo envío de mercancías a China en diciembre de este año y que nuevamente lo está organizando la SEDECOP y con la misma empresa de la señora Yonanetl Zavala, que tenga mucho cuidado y pongan atención en lo que nos pasó y que en un momento dado no vaya a ser que tanto la Secretaría de Economía como el Gobierno del Estado y esta persona en China no se hagan responsables, y que sepan que seguramente, será para seguirle surtiendo su tiendita de abarrotes en China gratuitamente, muchas gracias y de verdad espero que me puedan apoyar a publicar esto.Quedo a sus órdenes.