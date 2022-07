SEDEMA analiza si procederán legalmente contra patronato del exacuario de Veracruz

El secretario de Medio Ambiente (SEDEMA) de Veracruz, Juan Carlos Contreras Bautista, confirmó que analizan si procederán legalmente contra la administración de lo que fuera el Acuario de Veracruz.Lo anterior, luego que en el informe elaborado por la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) se detallaran algunas irregularidades, aunque éstas no fueron graves.“Se están analizando. En este momento es poco lo que se lleva desde que se tomó la nueva administración del acuario. sin embargo. se están tomando acciones también preventivas”, dijo.Entre las acciones preventivas que refiere, indicó que se encuentran, entre otras, la necesidad de cambiar equipo que tiene hasta 15 años de antigüedad, pues al tener tanto tiempo de uso, podría ocasionar fallas a las que dijo, no están dispuestos a exponerse.“En cuanto a lo demás se está analizando, es poco el tiempo que se lleva pero en caso de que pudiera encontrarse algo grave, lo idóneo de parte del consejo, se harían las denuncias correspondientes”, enfatizó.Cabe recordar que en mayo pasado, el titular de la PMA, Sergio Rodríguez Cortés, señaló que la Procuraduría procedió a la clausura total del Acuario de Veracruz debido a que en una revisión que se hizo a estas instalaciones se hallaron diversas irregularidades.Además, precisó entonces que se desconocía acerca de la operatividad de este inmueble y el bienestar de los animales que tienen bajo su cuidado.También recordó que, en el 2021, la PMA realizó una primera investigación, después darse a conocer la realización de una fiesta al interior del lugar y que presuntamente provocó alteración en las especies marinas que ahí se encuentran.A la par, mencionó que no había claridad sobre la fauna que ahí vive, incluso existía incertidumbre de que se realizara el cambio de especies, además de la presencia de dos descargas de aguas al mar en la parte trasera del edificio y omisión en la entrega de la información de los filtros de las peceras.Ante las acciones de la PMA, el Consejo de Administración del Acuario se negó presuntamente a dar informes sobre la supuesta muerte de un manatí en el lugar.Tras los señalamientos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez extinguió el fideicomiso y con ello, el ahora Aquarium pasó a ser administrado totalmente por la autoridad estatal a través de la PMA.Este martes se dio a conocer que el titular, Sergio Rodríguez Cortés, ahora al frente del Aquarium, habría estado extorsionando a empresarios mediante observaciones a los comercios presuntamente injustificadas, cobrando sendas multas y llevando a cabo clausuras que luego pretende dejar sin efecto a través de empresas que él mismo recomienda y que cobran asesorías en manejo de residuos pero que en la constitución, tienen otros giros.