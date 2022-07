SEDEMA capacitará a brigadistas de la sierra de Zongolica

A fin de atender los incendios que se registren en la sierra de Zongolica, la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) brindará capacitación a brigadistas, indicó Juan Carlos Contreras Bautista, titular de esa dependencia.Recordó que en la reciente reunión sobre la tala, algunos de los asistentes solicitaron que se integrara una brigada por municipio, pero se les explicó que presupuestalmente no es posible, además de que el año pasado se destinaron herramientas y equipo para 500 personas.Indicó que a lo que se apostará este año es a la capacitación de todas las personas que los ayuntamientos quieran enviarles, con el fin de que quienes acudan a combatir un incendio sepan no sólo las acciones preventivas, como brechas cortafuego y rayas negras, sino combate directo.Señaló que el año pasado se brindó capacitación y en este año se reforzará esa parte y aunque se espera que no haya muchos incendios, se espera que los brigadistas estén preparados.Cabe recordar que en la reunión que se llevó a cabo, uno de los alcaldes hizo alusión a que cuando había un incendio se combatían con Protección Civil y gente de las comunidades, a veces sin herramienta alguna.