SEDEMA e INECOL restaurarán arbolado del parque Natura, en Xalapa

El secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, indicó que están colaborando con el Instituto de Ecología AC (INECOL) para llevar una restauración en zonas del parque Natura donde antes no existía arbolado.Indicó que la dependencia a su cargo, como responsable de esta área verde, ya dispuso de personal de mantenimiento que antes no existía, esto para mantenerla en buenas condiciones."Actualmente tenemos personal de mantenimiento, el cual no existía antes. Estamos colaborando con el INECOL, quién le tocó conocer el parque Natura era una zona de cafetales, de pasto hace muchísimo tiempo y la idea es generar una restauración de esa zona para embellecerlo y que nos brinde los servicios ambientales", expresó.Contreras Bautista adelantó que en el 2022 instalarán el mobiliario que requiere este parque xalapeño, abierto a finales de noviembre al público, tras casi dos años de cierre derivado de la pandemia de COVID-19.Indicó que se instalarán bancas, por lo que tras el levantamiento de todo el equipamiento que requiere esta área verde, ya se definirá de cuánto sería la inversión.Adicionó que mientras se lleva a cabo remodelación, los capitalinos ya pueden ir y recorrer el parque compuesto por 100 hectáreas y cuyos senderos y caminos ya fueron limpiados para el seguro transitar de los visitantes.Además aseguró que los tres baños que hay en esta área verde de la capital también están funcionando tras su rehabilitación.El funcionario estatal justificó el abandono que tuvo este lugar, durante la emergencia sanitaria por el Coronavirus, diciendo que mucho del personal destinado para ésta es de base y de edad avanzada, por lo que tuvo que irse a resguardo a sus casas durante el confinamiento.Expuso que el espacio deportivo que se construyó allí para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, se va a habilitar como pista para ciclismo.