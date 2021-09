SEDEMA procederá contra exfuncionarios yunistas por Torre Centro

El secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, confirmó que procederán en contra de exfuncionarios de la pasada administración por irregularidades en la construcción de la Torre Centro en el puerto de Veracruz



Dijo que se integra el expediente para presentar la denuncia luego de que se omitió solicitar la Manifestación de Impacto Ambiental a esta edificación.



“Se está armando el expediente para presentar la denuncia, no recuerdo el nombre, pero es el exdirector de Control de la Contaminación de la SEDEMA; no dio la autorización, pero se saltó, hizo un documento inventado para decir que no era necesario un requisito. No hubo evaluación de impacto ambiental que está marcado en la ley”.



Explicó que todo edificio superior de cinco pisos debe contar con una evaluación de impacto ambiental, pero en este caso no se presentó bajo el argumento de que no era necesario.



Contreras Bautista agregó que dependencia continúa la revisión de la documentación y al encontrar estas irregularidades revocó el permiso para la construcción.



En otro tema, respecto a las acciones de remediación en la laguna de El Farallón de Actopan, anunció que en 15 días se reunirán con ganaderos, pescadores y pobladores para explicar un programa integral que ponga remedio a la desecación.



“Es un programa integral, con la temporada de lluvia tiene un nivel adecuado de agua, pero hay que tomar acciones para que a futuro esa laguna pueda recuperarse (…).



“SEDEMA tiene una estrategia dirigida a conservar alrededor de la laguna porque sólo es escurrimiento, no tiene una conexión con el mar y eso conlleva a que hay que cuidar el entorno”., observó.