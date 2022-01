SEDEMA toma medidas contra basurero a cielo abierto, en Alto Lucero

Juan Carlos Contreras Bautista, titular de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) dio a conocer que la dependencia intervendrá en la problemática del basurero que está en la carretera de Topilitos-Palma Sola, en el municipio Alto Lucero de Gutiérrez Barrios.“(…) Sí, ya se le va notificar a la Procuraduría del Medio Ambiente para que haga su respectiva visita y realice las acciones correspondientes legales”, dijo.Explicó que, a raíz de un reporte de vecinos, la Secretaría tuvo conocimiento del basurero situado sobre la orilla de la carretera.En cuanto a la posible responsabilidad administrativa del Ayuntamiento de Alto Lucero, en el caso específico del exalcalde Javier Castillo Viveros, el titular de la SEDEMA advirtió que existe la disposición legal de auditar su administración sobre el uso de recursos para la disposición de residuos sólidos no tóxicos.“Lo que se hace es que se verifica si se han ejecutado recursos para disposición de residuos y todo aquél recurso tiene que ser justificado con la Norma 083-2003, y todo el recurso que se ejecuta tiene que estar pegado a la normatividad legal y en caso de no cumplir pueden haber sanciones”, detalló.El funcionario explicó que recomendará a Alto Lucero descargar sus residuos en los rellenos sanitarios de El Guayabo (Medellín), Altotonga o Xalapa.En lo tocante a la SEDEMA, anunció que se capacitará a las nuevas autoridades en el tema ambiental y recordó que la dependencia ha combatido este tipo de espacios y el incremento de rellenos sanitarios en operación.“Nosotros vamos a iniciar en este inicio de año una capacitación para la adecuada gestión de los residuos en todos los municipios, y la Procuraduría capacitará para saber cuáles son las responsabilidades de los municipios para una adecuada gestión de los residuos en la parte preventiva”.Recordó que el Artículo 115 les confiere a los municipios la obligación de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos generados en los municipios.“Y esta secretaría los capacitará en la parte técnica para que puedan prestar el servicio en la forma correcta y no se siguen presentando los tiraderos”.