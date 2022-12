SEDEMA va contra Verificentros que emitieron hologramas falsificados

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) ya procedió legalmente en contra del individuo que fue detenido este martes en posesión de al menos tres hologramas vehiculares presuntamente clonados.Así lo confirmó el titular de la dependencia, Juan Carlos Contreras Bautista, quien manifestó que personal jurídico de la Secretaría interpuso formal denuncia y se procederá en contra de los verificentros que hayan emitido los hologramas falsificados.Cabe recordar que este martes 14 se dio a conocer la detención de un hombre sobre la carretera Xalapa-Misantla , quien dijo ser empleado de la empresa “Supercable”, mismo que tras una revisión le fueron hallados tres hologramas cuya procedencia lo logró comprobar.De acuerdo con la información, el hombre dijo a los elementos policiacos que otro individuo se los había proporcionado con el fin de ser vendidos.“Exhortamos a la población a que no compre, a que acuda a los lugares autorizados y también a los verificentros en general los invitamos a que no incurran en estas acciones porque puede derivar en cancelaciones”, advirtió.Contreras Bautista confirmó que el caso de la persona detenida no es el único, pues hay situaciones similares en Coatepec, Xalapa y Naolinco, detenidos de dos verificentros ya identificados por las autoridades.Enfatizó que se procederá en contra de ellos y reiteró que una de las sanciones puede ser la clausura definitiva del lugar y el retiro de la concesión.El Secretario lamentó que de los 300 verificentros que existen en la entidad veracruzana, de los cuales operan 220, las concesiones fueran otorgadas a familiares de políticos, de ahí que exista poco control sobre ellos.“Y estamos trabajando por eso la mención a las denuncias”, reiteró Contreras Bautista.