SEDENA extorsiona: Siguen los abusos en construcción de Cuartel de GN

Nuevamente trabajadores de la construcción del Cuartel de la Guardia Nacional en Coatzacoalcos denunciaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) les está reduciendo el salario.Los inconformes explicaron que a los oficiales que regularmente ganan 3 mil 600 pesos a la semana, los están condicionando a firmar un “contrato” con el que ganarían sólo mil 800.“Estamos trabajando de 6 a 6. Pero como no hay trabajo tenemos que aceptar. Los sábados es de 6 a 2 de la tarde pero nos pagan hasta las 6. Sabemos muy bien que el influyentismo no va con este Gobierno pero aquí lo están ocupando.“Trabajamos para la SEDENA pero casi es lo mismo. Nos están extorsionando mucho, nos quieren bajar el salario. Pero nosotros no trabajamos en tiendas departamentales, nosotros trabajamos en construcción”, aseveró Pablo Pérez.Los manifestantes detuvieron la obra en espera de que alguien atienda sus denuncias.Especificaron que a los compañeros que se manifestaron hace algunas semanas los dieron de baja.Aunado a ello, dijeron esperar que en la obra sí cumplan con pagarles su aguinaldo pues con lo que ha pasado en los últimos días, temen que ni siquiera puedan obtener este beneficio.